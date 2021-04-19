Администрация Хабирова забрала вопрос вакцинации от коронавируса под свой контроль

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Вопросами организации вакцинации от коронавируса в Башкирии будет заниматься администрация главы республики Радия Хабирова. Курировать эту работу будет лично руководитель органа Александр Сидякин. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил сам Хабиров.

– Вопрос вакцинации мы забираем под личный контроль моей администрации. Александр Геннадьевич [Сидякин], это ваша персональная обязанность. Я прошу наладить работу таким образом, чтобы каждый день анализировали что происходит, где проваливаемся или где успешные практики, где проваливаемся. Ту вакцину, которую мы сейчас получаем, мы ее раскидываем – здесь пока проблем нет. Но мы сейчас ее будет в больших объемах получать – надо, чтобы она не простаивала, - сказал глава Башкирии.

По словам Хабирова, прививочная кампания против коронавируса оказалась успешной в трех городах республики: Салавате, Уфе и Учалах. Он призвал коллег изучить практики в этих населенных пунктах и применить их в районах, где вакцинация от COVID-19 организована слабо.