«Уфа» разгромила «Ахмат», но из зоны вылета не выбралась

Фото: ФК "Уфа"

Так сложилось календарем, что «Уфе» на прошлой неделе выпало сыграть сразу два матча против грозненского «Ахмата». Первый из них прошел 7 апреля в Грозном в рамках четвертьфинала Кубка России. В этом матче удача оказалась на стороне соперника – благодаря голу Харина на 55-й минуте в следующий этап вышли представители Чечни.

А вот уже в выходные в чемпионате на родном «Нефтянике» башкирскому клубу удалось взять убедительный реванш. Голы легионеров Мрзляка и Милетича, а также автогол Анхеля довели счет до 3:0 и принесли такую нужную победу. Этот матч еще был примечателен тем, что стал первым для нового главного тренера «уфимцев» Алексея Стукалова, с которым заключили двухлетний контракт за день до игры.

КТО ТАКОЙ СТУКАЛОВ

37-летний Стукалов стал уже третьим главным тренером «Уфы» в нынешнем сезоне. Задача перед молодым специалистом не самая простая – сохранить прописку в премьер-лиге при очень тяжелом календаре на концовку сезона.

Известно о Стукалове не так много. Это перспективный тренер с хорошей прессой, создавший при малых возможностях ресурсах очень добротный коллектив в «Велесе». Московская команда перед его уходом занимала восьмое место в ФНЛ, набрав 55 очков в 35 матчах.

Алексей Стукалов. Фото: ФК "Уфа"

«Велесу» был поставлен комбинационный стиль игры с большим количеством забитых мячей. Команда всегда играла в атаку, но при этом нередко и пропускала достаточно много. К слову, именно такой «Уфу» и хотят видеть болельщики, устав от той игры, которую прививали ранее Евсеев и Рахимов.

Помимо «Велеса» Стукалов работал главным тренером в саратовском «Соколе». Также входил в тренерский штаб калининградской «Балтики» и подмосковных «Химок».

Из интересных моментов: новый тренер «Уфы» является сыном известного российского тренера и спортивного функционера Бориса Стукалова, работавшего с такими командами как «Томь», «Урал», «Сибирь», «Ротор».

ДЕБЮТ УДАЛСЯ

После неудачи в кубке «Уфа» была настроена совершенно. Такой агрессивной команду не приходилось видеть уже давненько. Было заметно и то, что каждый из игроков хотел показать себя перед главным тренером.

Это желание помогло уже в первом тайме оформить хороший гандикап перед соперником. Сначала Мрзляк сыграл на опережение и откликнулся на передачу Бауэра – 1:0.

Второй пропущенный гол для «Ахмата» пришел во время контратак. Защитник Анхель пытался прервать прострел Кротова на Андрича, но в итоге срезал мяч в собственные ворота – 2:0.

Такого комфортного преимущества «Уфа» упускать не собиралась. Хозяева во втором тайме сыграли по счету и усилиями Милетича и рикошета сумели забить еще – 3:0.

Фото: ФК "Уфа"

- Нам нужно еще прибавлять во многих вещах – в переходных фазах, в контроле мяча. Сложно что-то сдвинуть за один день, но сегодня мы сыграли очень агрессивно, старались переводить игру на чужую половину поля, использовать фланги. Считаю, что мы заслуженно победили, - прокомментировал свою первую победу в качестве главного тренера Алексей Стукалов.

Победа получилась долгожданной и даже на время вывела башкирский клуб из зоны прямого вылета, но спустя день мини-сенсацию сотворил тульский «Арсенал», который неожиданно обыграл «Краснодар». Таким образом, «Уфа» вновь опустилась на 15-е место, и турнирная ситуация по-прежнему остается очень тяжелой.