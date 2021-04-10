«Уфа» переиграла «Ахмат» со счетом 3:0

Фото: championat.com

ФК «Уфа» переиграла сегодня, 10 апреля, «Ахмат». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в башкирской столице и завершилась со счетом 3:0.

Счет открыл на 13-й минуте Филип Мрзляк. По левому флангу прорвался Вячеслав Кротов и навесил штрафную, сделал скидку во вратарскую Мориц Бауэр, после чего Филип Мрзляк сыграл на опережение и послал мяч в ворота.

Издание также передает, что «Уфа» увеличила преимущество в счете на 36-й минуте, когда Олег Иванов вырезал передачу из глубины, а Кротов с первого фланга влетел в штрафную и прострелил во вратарскую, где Уилкер Анхель опередил Андрича и срезал мяч.

На 54-й минуте башкирская команда довела счет до разгромного. Сейчас «Уфа» набрала 17 очков и заняла 14-ю позицию в таблице РПЛ.