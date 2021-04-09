Что известно о новом главном тренере ФК «Уфа» Алексее Стукалове

Фото: ФК "Велес"

Футбольный клуб «Уфа» определился с позицией нового главного тренера – им стал 37-летний Алексей Стукалов, который ранее тренировал московский «Велес» из Футбольной национальной лиги. Напомним, на предыдущий матч в качестве исполняющего обязанности команду выводил Николай Сафрониди.

Стукалов уже третий главный тренер «Уфы» в нынешнем сезоне. Ранее эту должность занимали Вадим Евсеев и Рашид Рахимов. Задача перед молодым специалистом не самая простая – сохранить прописку в премьер-лиге при очень тяжелом календаре на концовку сезона. Контакт подписан на два года - до июня 2023-го.

Известно о Стукалове не так много. Это перспективным тренер с хорошей прессой, создавший при малых возможностях ресурсах очень добротный коллектив в «Велесе». Московская команда на данный момент занимает восьмое место в ФНЛ, набрав 55 очков в 35 матчах.

«Велесу» был поставлен достаточно агрессивный комбинационный стиль игры с большим количеством забитых мячей. Команда всегда играла в атаку, но при этом нередко и пропускала достаточно много. К слову, именно такой «Уфу» и хотят видеть болельщики, устав от той игры, которую прививали ранее Евсеев и Рахимов.

Стукалов вместе с гендиректором "Уфы" Шамилем Газизовым. Фото: ФК "Уфа"

Известно, что в «Велесе» Стукалов лично занимался отбором молодых игроков под свой стиль, и все последние успехи клуба связаны именно с его фигурой. Поэтому он приглянулся многим боссам российских клубов. Та же «Уфа» пыталась договориться с ним еще осенью 2020-го года, но тогда что-то не срослось.

Помимо «Велеса» Стукалов работал главным тренером в саратовском «Соколе». Также входил в тренерский штаб калининградской «Балтики» и подмосковных «Химок».

Из интересных моментов: новый тренер «Уфы» является сыном известного российского тренера и спортивного функционера Бориса Стукалова, работавшего с такими командами как «Томь», «Урал», «Сибирь», «Ротор».

Напомним, что в настоящий момент «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Ближайший матч – 10 апреля дома против грозненского «Ахмата».