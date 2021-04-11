В Башкирии мужчина спас ребенка, которого чуть не унесло рекой из талых вод

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Весеннее половодье в башкирском городе Давлеканово едва не привело к большой трагедии. На глазах очевидцев под течение образовавшейся из-за талых вод реки угодил ребенок, который пытался на роликах проехать по мосту. По счастливому стечению обстоятельств рядом в этот момент находился очевидец, который не испугался и бросился на помощь.

Слава богу, времени хватило, чтобы мужчина приблизился и вытащил испуганного подростка. Никаких серьезных травм у него нет.

Напомним, что в Башкирии в последние дни установилась аномальная теплая погода. Это привело к резкому таянию снега, которого за зиму выпало большое количество. Как часто бывает в таких случаях, ливневки во многих населенных пунктах оказываются забиты мусором, что приводит к образованию скопления воды. В Давлеканово к тому же ситуация осложняется тем, что город находится в низине.

В настоящий момент спасатели по всей республике работают в усиленном режиме. Из-за половодья даже перекрыты некоторые дороги. Из особо особых участков выкачивается вода.