В двух районах Башкирии из-за наводнения закрыли дороги

Фото управления дорожного хозяйства

Неблагоприятные климатические условия вынудили до 12:00 12 апреля перекрыть движение для автомобилей в двух районах Башкирии – Кармаскалинском и Чишминском. Причиной, как сообщили в управлении дорожным хозяйством, стало затопление.

В Чишминском районе движение ограничили на автодороге Кара-Якупово - Петряево км 26+900 - км 27+100.

В Кармаскалинском районе перекрыты следующие пути:

– Кармаскалы - Адзитарово - а/д Давлеканово - Толбазы км 51+700 - км 52+200 (близ н.п. Староянбеково);

– Орловка - Ляхово - Первомайский - Ибрагимово км 7+300 - км 8+800 - участок м/у н.п. Ляхово и Первомайский.

Проезд запрещен для большегрузов, пассажирских автобусов, маршрутных такси и других транспортных средств. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ведомстве предоставили для звонков телефоны экстренных служб: 112 и 8-927-955-11-00.