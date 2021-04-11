В Башкирии мальчика чуть не унесло бурлящим потоком талой воды

Фото и видео «Давлеканово и Давлекановцы»/Вконтакте

В башкирском Давлеканово чуть не унесло течением ребенка, опубликовали в социальных сетях местные жители. Мальчика спас мужчина, который находился рядом. Предварительно известно, что никто не пострадал.

Судя по опубликованным видеокадрам, мальчик катался на роликах в подтопленном месте около моста, однако в какой-то момент потерял равновесие и упал. Сильное теченье половодных вод не позволяло ему подняться, поэтому раз за разом ребенок поднимался и снова падал. Спустя несколько секунд к нему подбежал мужчина, который вытянул попавшего в беду на мостик.

– Давлеканово, мостик за 21 млн рублей, который не выполняет должным образом свои функции. Администрация отчиталась, что в местах подтопления дежурят оперативные группы. А ведь ребёнок мог и утонуть, – прокомментировал автор ролика.