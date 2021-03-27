Художница из Уфы нарисовала портрет рэпера Моргенштерна нечистотами

Уфимка мусором нарисовала рэпера Моргенштерна Фото: https://www.instagram.com/evgenia_skovart/

Художница из Уфы Елена Хайбуллина нарисовала мусором портрет рэпера Моргенштерна.

В последнее время на персону эпатажного музыканта из Уфы обращают уж слишком много внимания. Кумира подростков публично осудили несколько бойцов ММА, включая легендарного Хабиба Нурмагомедова. Также рэперу досталось и от политика Дмитрия Носова, который попросил руководство страны проверить текст последней песни Моргенштерна на призыв к употреблению наркотиков.

Поддержала федеральных деятелей и уфимская художница Елена Хайбуллина. Она нарисовала портрет рэпера… нечистотами из мусорного бака!

- Я так же не остаюсь в стороне, так как сама мама. Я не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь. К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете. Поддерживаю спортсменов (бойцов ММА - Ред) в том, что необходимо ограничивать доступ к таким песням, где оскорбляют людей и популяризируют алкоголь и наркотики. А мата в текстах песен больше, чем слов, - объясняет свой поступок женщина.

В итоге картина получилась довольно необычной. Верхнюю часть головы рэпера изобразили из луковых очистков, а основные контуры сделали из некой субстанции, похожей на высохший чай.

Это уже не первый опыт художницы в рисовании нетрадиционными предметами. В конце февраля она, к примеру, изобразила уфимскую певицу Земфиру продукцией из Макдональдса. «Девочку-скандал» нарисовали томатным кетчупом.

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