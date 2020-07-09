Скандальный уфимский рэпер взорвал Youtube новым клипом – одновременно его смотрели больше 220 тысяч человек

9 Июль 2020 2020-07-09T10:21:21+03:00

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Уфимский рэпер Morgenshtern (в миру Алишер Моргенштерн) выложил в сеть свой новый клип на трек «Cadillac», который записал вместе с Элджеем.

О том, что вскоре состоится премьера видео на новую песню рэпер рассказал за несколько дней. Разумеется, десятки тысяч фанатов уфимского исполнителя захотели посмотреть ролик прямо в момент премьеры на сервисе Youtube.

В сеть он попал 9 июля ровно в 12 часов по уфимскому времени. В момент премьеры его смотрели больше 220 тысяч уникальных пользователей – это можно сравнить с посещаемостью популярных региональных новостных ресурсов за пару дней.

Сам ролик, как это бывает у популярных рэп-исполнителей, никакой смысловой нагрузки не несет. В нем полуголый Алишер вместе со своим новым другом Элджеем раскидывается пятитысячными купюрами и поет на фоне дорогого внедорожника, в честь которого и названа композиция.

Напомним, что сейчас самое популярное видео рэпера - ролик на песню «Новый мерин», который также посвящен еще одному автомобилю Алишера - его посмотрели больше 60 миллионов раз.

ИСТОЧНИК KP.RU