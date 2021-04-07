Шайбаков дослужился до звания подполковника Фото: instagram.com

Стало известно, из-за чего в Уфе уволили экс-начальника МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова. Помимо этого, у его близких хотят забрать имущества более чем на 44 миллиона рублей. Редакция «КП-Уфа» выяснила, что предшествовало роковой для «золотого гаишника» служебной проверке.

Началась история в конце 2019 года в Уфе. В октябре скончался владелец известного в Башкирии сельхозпредприятия. У бизнесмена осталось прибыльное хозяйство и имущество, которое начали делить родственники. По предварительной информации, супруга фермера решила переоформить на себя часть автомобилей компании, тогда как мать скончавшегося (ей также принадлежит часть компании - Ред) это не устраивало.

Действовать молодая женщина решила сразу через начальника МРЭО ГИБДД Башкирии и попросила Ильдуса Шайбакова перерегистрировать унаследованные транспортные средства с выездом в Буздяк. В итоге Шайбаков поручил оформление транспорта инспектору А.

Одновременно с этим Шайбаков обратился еще к одному инспектору, назовем его Б., и попросил его помочь представителю вдовы собрать все необходимые для перерегистрации 16 автомобилей документы. Через некоторое время Шайбаков лично отдал инспектору Б. бумаги и заявил, что «с ними все в порядке».

Как выяснилось во время служебной проверки в октябре 2020 года, в Буздякский район инспектор А. так и не выезжал, а его товарищ инспектор Б. оформил документы в систему без проверки. Как 16 автомобилей (среди них много дорогой грузовой техники и иномарок - Ред) оказались переоформленными – остается загадкой. Тем не менее, после таких действий подполковника Шайбакова со службы уволили за совершение поступка, порочащего честь сотрудника внутренних органов.

Офицер попытался восстановиться на службе в судебном порядке, но 19 марта ему в этом отказали.