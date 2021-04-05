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Общество5 апреля 2021 10:59

Комиссии, QR-коды и меню от родителей: как изменилась система школьного питания после разноса от Хабирова

Чиновники уверяют, что после всех нововведений, жалоб на качество блюд стало гораздо меньше
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Теперь родители сами выбирают, что ученикам подадут на завтрак и обед в школах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале февраля Радий Хабиров жестко раскритиковал своих подчиненных из-за неудовлетворительного качества школьного питания. Несмотря на то, что на завтраки и обеды учеников Башкирия получает 1,8 млрд рублей из федерального бюджета, дети отказывались ходить в школьную столовую, а родители засыпали жалобами соцсети, что еда попросту холодная и откровенно невкусная.

Почти два месяца в Башкирии шла работа над ошибками, и вот на очередном оперативном совещании в правительстве, чиновники поделились ее итогами.

«ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ, БЛЮДА НА СТОЛ НЕ ПОПАДАЮТ»

Как рассказал в своем докладе министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев, в первую очередь, за помощью власти обратились именно к родителям школьников. Для этого во многих школах проведены дни открытых дверей, когда родители могли прийти и лично оценить качество школьного питания, а также высказать свои замечания и предложения. Кроме того, были организованы экскурсии на производство операторов питания, где каждый желающий мог лично проинспектировать, из чего и как готовятся полуфабрикаты для школьных столовых. Особенно по душе родителям пришлась идея о ежедневном размещении на школьных сайтах фотографий завтраков и обедов.

Кроме того, в каждой школе была создана бракеражная комиссия, в состав которой теперь входят не менее пяти родителей. В соответствии с графиком они каждый день приходят в школьную столовую и лично оценивают качество блюд из меню, перед тем как их подадут на стол. Если у родителей возникнут замечания, то и блюда на стол не попадут. Идея сработала: теперь в соцсетях и на сайтах школ публикуются не только замечания, но и положительные отзывы.

РОДИТЕЛИ САМИ ФОРМИРУЮТ ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ

Также власти прислушались к мнению родителей, что некоторые блюда, например, молочные супы, рыбные котлеты или гороховое пюре совершенно не нравятся школьникам. Чтобы выяснить, что же предпочитают на завтрак и обед ученики, было проведено открытое голосование, где свое мнение высказали более 2000 человек. По итогам голосования были отобраны именно те блюда, которые больше всего нравятся детям, а школьное меню теперь предстоит формировать именно родителям.

- За период январь-март было осуществлено 202 мониторинговых выезда, часть из которых проходила с привлечением родителей. Есть существенные замечания по организации школьного питания: нарушение или несоблюдение на местах технологии приготовления, есть школы, в пищеблоках которых отсутствуют технологические карты в принципе, и все готовится «на глаз». Кроме того, в некоторых школах нарушались условия хранения пищевой продукции, а также использовались продукты невысокого качества, - отметил Алексей Гусев.

Министр торговли и услуг заверил, что все замечания были немедленно переданы и руководству школ, и администрации муниципалитетов, а работа по их устранению тщательно отслеживалась.

«ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ »

Большое внимание чиновники уделили и тому, что чаще всего покупают дети в школьных буфетах. Поскольку большинство детей все же предпочитает шоколадные батончики и пирожки полноценным блюдам, предлагается ввести «светофорную» систему.

- Для формирования правильного пищевого поведения детей было предложено внедрение цветовой идентификации блюд , реализуемых в школьных буфетах. Зеленым цветом отмечены те блюда, которые можно употреблять без ограничений. Желтым – те блюда, которые рекомендовано употреблять не чаще 1-2 раз в день. Красным – не чаще одного раза в два дня, - объяснил Алексей Гусев.

Для тех родителей, которые хотят быть уверенными, что их детей кормят качественными продуктами, разработана специальная система QR-кодов, по которым можно получить детальную информацию о том или ином продукте: где был закуплен, в каких условиях изготовлен и т.д. Получить коды можно на сайте школы и на стендах, расположенных в учебных заведениях.

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