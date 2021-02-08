Хабиров признал неэффективным контроль качества школьного питания в Башкирии

Глава Башкирии заявил, что не отстанет от темы школьного питания, пока ситуация с ним не урегулируется

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал неэффективным контроль качества школьного питания в республике. Руководитель региона привел в пример работу коллег из Московской области.

– Такое ощущение у меня возникает, что чем больше мы работаем здесь, тем больше у нас возникает жалоб. Жалобы возникают у людей – значит, где-то у нас есть недостатки. […] Чтобы вы понимали: в Московской области школьников в два раза больше, чем у нас. […] У них количество жалоб минимальное, в неделю исчисляются единицами – не десятками. Это говорит о том, что все-таки они наладили работу, а нам предстоит, – констатировал Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве.

Он отметил, что контрольное управление «постоянно» ему докладывает о нарушениях в школах, но «это не носит повальный характер», «многие школы очень качественно кормят детей».

– Дети все съедают, как говорится, голосуют пустыми тарелками. Но некоторые дети не едят. И это при том, что кто-то из них приходит в школу, чтобы поесть горячую еду. Не у всех семьи благополучные - такова жизнь, – сказал глава Башкирии, – обратился руководитель региона к коллегам.

По словам Хабирова, Башкирия получает 1,8 млрд рублей на детское питание, и эти деньги необходимо доводить до детей в виде качественных обедов. Он дал поручение главам городов и районов раз в две недели отчитываться по ситуации с едой в школах.

– Будем собирать жалобы и составим список, где больше всего «косяков». Я от этой темы не отстану. Наши дети будут кушать в школе и, приходя домой, говорить, что было вкусно. И если для этого нужно будет, чтобы поседели все кураторы школьного питания, они поседеют, – пригрозил руководитель региона.