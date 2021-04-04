«Стали ангелочками»: подробности гибели матери с шестилетним ребенком в Башкирии

Ирину характеризуют как веселую, добрую и отзывчивую женщину, которая очень любила своих детей.

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел вчера 3 апреля в селе Языково Благоварского района. Здесь в огне погибли 33-летняя женщина и ее шестилетний сын. Трехлетнего сына удалось спасти. Сейчас сельчане собирают материальную помощь близким погибших.

«ВЫНЕСЛА ОДНОГО, ВТОРОГО НЕ УСПЕЛА»

Погибшей оказалась Ирина В. и ее сын Богдан. В тот злополучный день женщина была одна с детьми – занималась домашними делами, готовила еду. Внезапно начался пожар, женщина вынесла сначала одного ребенка – трехлетнего Глеба на улицу, а затем вернулась за вторым. Но спастись уже не удалось – огонь охватил весь дом, и она погибла в нем вместе со старшим сыном.

«КП-Уфа» пообщалась с отцом семейства Виктором, который пока даже предположить не может, из-за чего произошло возгорание.

- Я пока не знаю ничего. Похороны у нас завтра будут. Состояние Глеба нормальное, жить будет. Сегодня его перевезут в Уфу в ожоговый центр из ЦРБ Языково, - рассказал Виктор.

Сегодня его перевезут в Уфу в ожоговый центр из ЦРБ Языково

«СПИТЕ СПОКОЙНО»

Все село скорбит по погибшим. Ирину характеризуют как веселую, добрую и отзывчивую женщину, которая очень любила своих детей.

- Горе-то какое! За что? Спите спокойно, вы стали ангелочками, - пишут местные жители.

Сельчане также поддержали главу семейства финансами. Сейчас ему нужно похоронить супругу и сына, решить жилищный вопрос и вылечить младшего.

Версии, из-за чего случился пожар, пока нет ни у следователей, ни спасателей.

ОФИЦИАЛЬНО

Версии, из-за чего случился пожар, пока нет ни у следователей, ни спасателей. На месте ЧП вчера работали 13 человек, пять единиц техники. На тушение было подано три ствола. Сейчас причины возгорания устанавливают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, а также следственно-оперативная группа.

На месте также работали криминалисты. Они провели осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания. Также были допрошены очевидцы и другие свидетели.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.