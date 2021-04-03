В Башкирии при пожаре погибли мать с шестилетним сыном, еще один ребенок попал в больницу

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 3 апреля, в одном из домов по улице Шаймуратова в селе Языково в Благоварском районе Башкирии произошел пожар, в котором погибла 34-летняя женщина и ее шестилетний сын. Еще одного ребенка женщины, трехлетнего мальчика, удалось спасти. Сейчас малыш находится в центральной районной больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

По данным МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре в бревенчатом доме поступило в 14:02 по местному времени. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны. По прибытии стало известно, что горит дом площадью 40 квадратных метров. В 14:26 отрытое горение было ликвидировано. В тушении принимали участие 23 человека и 10 единиц техники, в том числе 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Как отметили в пресс-службе экстренного ведомства, сейчас на месте работают эксперт пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Им предстоит установить причину пожара, унесшего жизнь матери и ребенка.