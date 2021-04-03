Следком по Башкирии устанавливает причины пожара, унесшего жизнь матери и ее шестилетнего сына

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 3 апреля, в селе Языково, что в Благоварском районе Башкирии, произошел страшный пожар. В доме на улице Шаймуратова загорелся бревенчатый дом, где в тот момент находились 34-летняя женщина и двое ее сыновей – шести и трех лет от роду. Сотрудники пожарной охраны моментально прибыли на место ЧП, но спасти местную жительницу и старшего из сыновей не удалось. Трехлетний мальчик сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту пожара следком по Башкирии возбудил уголовное дело. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты из регионального управления СКР, а также сотрудники МВД и МЧС. Специалисты осматривают место пожара и допрашивают очевидцев ЧП. По результатам осмотра места происшествия будут назначены судебные экспертизы, которые прольют свет на причины произошедшего.

- Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, - сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии.