«Сегодня очень важный день для нас»: Хабиров высказался о возвращении БСК под контроль Башкирии

Хабиров прокомментировал возвращение БСК под контроль руководства Башкирии

Радий Хабиров прокомментировал возвращение контрольного пакета акций БСК под контроль республиканских властей.

Напомним, что днем 31 марта Владимир Путин поручил вернуть 38,3% акций БСК под контроль Башкирии, а еще 11,7 в доверительное управление структурам, подведомственным руководству региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров с радостью воспринял эту новость.

- Владимир Владимирович, хочу поблагодарить за это решение. Долгие годы тема приватизации «Соды» была очень чувствительна для жителей. Сегодня жители очень благодарны за такое решение, - сказал глава региона во время беседы с Путиным.

Позже Хабиров опубликовал пост, адресованный жителям Башкирии.

- Сегодня очень важный день для нас – жителей Башкортостана. В принципе, можно сказать, что история с несправедливой, я бы сказал, мутной приватизацией Башкирской содовой компании, решена раз и навсегда. Президент поручил вернуть республике 38,3% акций компании, а еще 11,7% акций + 1 акцию передать в доверительное управление. Таким образом, Башкортостан получит контрольный пакет акций БСК.

Глава региона отметил, что БСК будет самым крупным предприятием, которым сможет управлять республика.

- Результаты деятельности завода не будут утекать в оффшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут во благо людей.