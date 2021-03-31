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Общество31 марта 2021 16:12

«Сегодня очень важный день для нас»: Хабиров высказался о возвращении БСК под контроль Башкирии

Соответствующее решение принял Владимир Путин
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Хабиров прокомментировал возвращение БСК под контроль руководства Башкирии

Радий Хабиров прокомментировал возвращение контрольного пакета акций БСК под контроль республиканских властей.

Напомним, что днем 31 марта Владимир Путин поручил вернуть 38,3% акций БСК под контроль Башкирии, а еще 11,7 в доверительное управление структурам, подведомственным руководству региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров с радостью воспринял эту новость.

- Владимир Владимирович, хочу поблагодарить за это решение. Долгие годы тема приватизации «Соды» была очень чувствительна для жителей. Сегодня жители очень благодарны за такое решение, - сказал глава региона во время беседы с Путиным.

Позже Хабиров опубликовал пост, адресованный жителям Башкирии.

- Сегодня очень важный день для нас – жителей Башкортостана. В принципе, можно сказать, что история с несправедливой, я бы сказал, мутной приватизацией Башкирской содовой компании, решена раз и навсегда. Президент поручил вернуть республике 38,3% акций компании, а еще 11,7% акций + 1 акцию передать в доверительное управление. Таким образом, Башкортостан получит контрольный пакет акций БСК.

Глава региона отметил, что БСК будет самым крупным предприятием, которым сможет управлять республика.

- Результаты деятельности завода не будут утекать в оффшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут во благо людей.