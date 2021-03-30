Житель Башкирии после ссоры застрелил жену из охотничьего карабина, а потом покончил с собой

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Жуткая кровавая трагедия разыгралась в минувшее воскресенье в селе Нагайбаково Бакалинского района республики. Там 32-летний мужчина отправился на охоту в лес вместе со своей 21-летней женой. Вот только прогулка на свежем воздухе переросла в ссору, после чего сельчанин выстрелил из охотничьего карабина супруге прямо в голову. Позже, осознав, что же он натворил, обезумевший от горя мужчина покончил с собой. Тела погибших позже обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали полицию.

Сейчас на месте работают криминалисты и следователи: им предстоит восстановить всю картину случившегося, из-за чего произошла ссора и другие обстоятельства произошедшего. Орудие расправы - охотничий карабин - изъят с места преступления и также отправлен на экспертизу.

- По факту обнаружения тел мужчины и женщины на опушке леса вблизи села Нагайбаково Бакалинского района следователями возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры со своей супругой застрелил ее из ружья, после чего свел счеты с жизнью. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и иные свидетели, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

Вскоре стали известны и личности погибших супругов: ими оказалась 21-летняя Августина и 32-летний Денис С. У них остался маленький ребенок, за которым сейчас присматривают его бабушка с дедушкой. Родные и знакомые супружеской пары признаются, что не ожидали ничего подобного. По их словам супруги иногда ссорились, но в целом жили довольно дружно.

- Почему и зачем так жизнь с нами жестокая! И не верится, что вас уже нет!!! Но вы всегда останетесь в нашей памяти и в сердцах! Помним, любим, скорбим, - сокрушается подруга супругов Наталья Т.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что похожий случай произошел в Учалинском районе в начале 2019 года. Там мужчина после ссоры с женой ворвался в дом к соседям, где пряталась супруга, застрелил из ружья на глазах у детей их мать, ранил ее мужа, потом застрелил еще одного соседа, прибежавшего на помощь. В итоге обезумевший сельчанин все же расстрелял свою жену, а потом покончил с собой. В бойне выжил только супруг убитой Гульсии Зариф Хилажев, который нашел в себе силы жить дальше ради двух маленьких детей.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.