2019-01-14T21:41:44+03:00
Происшествия

Появились фотографии с места расстрела четверых людей «учалинским стрелком»

35-летний житель Башкирии жестоко расправился со своей женой и соседями (18+)
Эльдар ВАЛЕЕВ
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У Ибрагимова было при себе охотничье ружье, которое он получил по всем правилам как охотникУ Ибрагимова было при себе охотничье ружье, которое он получил по всем правилам как охотник
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В социальных сетях появились фотографии жестокого убийства троих человек 35-летним Артуром Ибрагимовым.

Трагедия, напомним, произошла в селе Учалы на востоке Башкирии. Молодой человек напился и на почве ревности избил свою жену. Та, пытаясь убежать от тирана, спряталась у соседей. Разъяренный мужчина выстрелом из охотничьего ружья в упор убил хозяйку дома Гульсию Хилажеву и серьезно ранил ее супруга Зарифа. На шум прибежал еще один сосед, полицейский по имени Рафис. Ибрагимов выстрелили и в него, мужчина скончался в карете скорой помощи.

После устроенной кровавой бойни «учалинский стрелок» схватил супругу и ушел с ней в сторону леса. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела Ибрагимова и его жены. Мужчина убил девушку, а затем свел счеты с жизнью

В сообществе «Плохие новости 18+» появились первые фотографии с места преступления. «Комсомолка» предупреждает – снимки не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой, беременным женщинам, детям и подросткам.

Место преступления

Место преступления

Место преступления

Место преступления

Место преступления

Место преступления

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