С момента «учалинской бойни», которая прогремела на всю Башкирию, прошло уже два года. В ночь на 13 января в селе Учалы 35-летний местный житель устроил настоящую кровавую баню. Из-за ревности он пытался убить свою супругу, но та убежала в одной сорочке к соседям Зафиру и Гульсие Хилажевым, чтобы спрятаться у них. Ревнивец с ружьем побежал за ней, завалился к соседям, под расстрел попали и супруги. Смертельное ранение Артур нанес Гульсие, матери двоих детей, а затем выстрелил и в Зафира, который с тяжелым ранением попал в больницу. Их дети, семилетняя Назгуль и трехлений Янгир в этот момент тоже были дома – все происходило на их глазах. После чего убийца расправился и с соседом участковым, который забежал в дом, услышав шум. Утром 13 января его тело и тело супруги найдут в лесополосе – злоумышленник убил ее, а потом покончил с собой.«КП-Уфа» узнала, как Зариф живет сейчас после такой тяжелой потери.Несмотря на страшные жизненные испытания, Зариф нашел в себе силы жить дальше – мужчина работает, поднимает детей и ведет активный образ жизни. В соцсетях он выкладывает забавные видео и поднимает настроение знакомым.Совсем недавно он съездил в санаторий – плавание, физические нагрузки – все это реабилитация после тяжелой травмы.Также Зариф занимается конными скачками. 12 февраля его команда показа хороший результат – заняла 2 и 3 место на четырех заездах, поделился он у себя в Инстаграме.Мужчина часто выкладывает фотографии с детьми, проводит с ними много времени. Ребята уже выросли, поют песни, выступают на сцене.- Мы стали дипломантами конкурса «Крымский Терем», - писал Зариф в ноябре 2020 года.Зариф признается, что без жены очень тяжело – мужчина скучает и по-прежнему любит.- Сегодня два года как нет тебя с нами… Тебя уж с нами нет, а мы не верим, Любить и помнить будем мы всегда! И не утихнет боль от той потери, И сердце не забудет никогда! – посвящает он ей стихи.