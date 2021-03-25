Каким будет будет лето 2021 в Башкирии: синоптики дали долгосрочный прогноз

В июле станет чуть теплее, но смогут ли жители Башкирии искупаться, остается под вопросом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды на лето 2021 в Башкирии. При этом специалисты сразу предупреждают: его точность примерно 70%. Метеорологи в этот раз предсказали среднюю температуру воздуха и количество осадков. Также синоптики прогнозируют отклонения от климатических норм. Проще говоря, стало известно, ожидать ли жителям Башкирии погодных аномалий в оставшиеся месяцы весны и предстоящим летом. Специалисты на основе климатических данных заявили, что с вероятностью в 65-70% температурный режим «ожидается около средних многолетних значений».

Сразу предупреждаем, что предстоящим летом жаркой погоды, как это было год назад, ждать не стоит.

МАЙ

Теплом май не порадует. Высокой температуры воздуха, как было в прошлые годы, не ожидается. Среднесуточные цифры в мае +10, +14 градусов. Зато по осадкам май может стать аномальным. Дождей будет меньше нормы.

ИЮНЬ

Первый месяц лета порадует жителей Башкирии теплом. Только вот не летним, как хотелось бы многим, а весенним. Средняя температура воздуха составит всего +16, +18 градусов. Дожди ожидаются в пределах нормы.

ИЮЛЬ

В июле станет чуть теплее, но смогут ли жители Башкирии искупаться, остается под вопросом, ведь средние показатели столбиков термометров +17 и +20 градусов. Осадков ожидается ни много ни мало – все в пределах нормы.

АВГУСТ

А вот последний месяц лета август может удивить жителей республики природными аномалиями. Осадков ожидается выше нормы по востоку Башкирии (Белокатайский, Салаватский, Кигинский районы). Температура воздуха составит +14, +18 градусов.

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