Самые жаркие и прохладные места Уфы: где лучше погулять в знойный день, а куда вообще не стоит соваться

Июльская жара испытывает жителей столицы Башкирии на прочность – на протяжении недели столбики термометров не опускались ниже +30, +32 градусов. Хорошо, когда в офисе или квартире есть кондиционер, а те, у кого его нет, спасаются от жары в городе – в парках и скверах. Только вот не во всех местах отдыха благоприятная атмосфера для того, чтобы спрятаться от солнца. Есть места, где вам обеспечен тепловой удар. «Комсомолка» обошла самые популярные места Уфы и составила рейтинг – где прохладней, а где жарче всего.

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

К сожалению, новая набережная Белой, что в центре Уфы возглавила антирейтинг. Во-первых, сюда непросто добраться на общественном транспорте – нужно слезть с автобуса на остановке «БГУ», а затем идти до конца вниз. Тротуары находятся прямо под палящим солнцем, пока спустился – уже устал и измотался. Уж лучше дома посидеть. А ведь еще подниматься!Благо, мы приехали сюда на автомобиле и оставили машину на парковке. Идем гулять. Нас ждут новенькие скамеечки, качели, современные шезлонги – только вот все они настолько горячие, что больно прикоснуться.

На набережной можно перегретьсяФото: Рустем АХУНОВ

Воды здесь купить тоже негде, надеемся, что это пока только так. Людей нет – от слова совсем. Если и встречаются, значит, они идут на речку. А что тут еще делать в такую жару?

Единственное спасение на набережной – река, спускаемся к ней и по пути останавливаемся у уличной сцены. Кажется, мы нашли место, где можно укрыться от жары. Да, действительно, пространство за сценой – единственное место, где есть тенек.

Люди на набережной. Идут на пляжФото: Рустем АХУНОВ

ПЛОЩАДЬ САЛАВАТА ЮЛАЕВА

Выдвигаемся на площадь Салавата Юлаева. Площадь пустая, на ней абсолютно никого, кроме детей, которые плескаются в неработающем фонтане. Зато есть несколько магазинчиков, где можно купить воду, мороженое, лимонад и другие прохладительные напитки.

Дети плескаются в неработающем фонтанеФото: Рустем АХУНОВ

Когда идешь к главной достопримечательности города, памятнику Салавата Юлаева, действительно жарко. Но зато здесь полно мест, где можно укрыться от солнца – дорожка под деревьями, свежий газон под елками, где люди устраивают пикники.

Вердикт – гулять в жару здесь можно, если запастись водой.

На телецентре есть прохладная аллеяФото: Рустем АХУНОВ

ПАРК ЯКУТОВА

Пожалуй, одно из самых приятных мест в центре города, это парк Якутова.

Бабушки прячутся от солнца и мило общаютсяФото: Рустем АХУНОВ

Уютное место между улицами Ленина и Карла Маркса притягивает тысячи гостей. Если вам нужно охладиться в жаркую погоду, смело приходите в парк – кроны деревьев вас спасут от зноя, от озера веет прохладной, в нем, кстати, можно помочить и ноги, правда, вода в нем теплая, как парное молоко. Большой плюс парка в том, что почти все скамейки сделаны из дерева и располагаются они под многовековыми деревьями, а значит, не нагреваются в течение дня. Здесь также есть прогулка на катамаранах по Солдатскому озеру – идеально в вечернее время. Воду и мороженое можно купить в киосках, а перекусить – зайти в ресторан на берегу озера.

Скамейки сделаны из дерева-на них не жаркоФото: Рустем АХУНОВ

ПАРК ГАФУРИ

Выезжаем в сторону Черниковки и заезжаем на Горсовет в парк Гафури. Гуляющих на площади Ленина нет – оно и понятно, безумно жарко, асфальт и плиты нагреты, нечего здесь делать. Зато молодежь облюбовала территорию под деревьями – они устраивают пикники и отдыхают.

На новом фонтане «Часы» тоже безлюдно – камень, из которого сделан фонтан, нагрелся, что не прикоснуться.

Этот фонтан не спасет от жарыФото: Рустем АХУНОВ

Направляемся в парк Гафури – вот оно, отличное место для прогулок. И ведь не зря говорят Уфа – зеленый город. Столетние деревья будто обнимают парк и охлаждают его. Мы даже нашли самое прохладное место в парке – это место под маленькими елочками, по ощущениям здесь 23-24 градуса тепла, как в редакции под кондиционером. Воду, лимонады и квас можно купить прямо в парке, здесь же можно полакомиться мороженым, а в шатрах – шашлыком.

Зато спасет тень от дереваФото: Рустем АХУНОВ

СКВЕР ДУБКИ

В парке Гафури очень уютно – деревья спасают тебя от жары, тихо, спокойно, гуляют мамочки с детками, чего не скажешь о сквере «Дубки» на ГДК. Напомним, что он открылся 30 июня и уже стал излюбленным местом детишек и их родителей.

Новый фонтан облюбовали детиФото: Рустем АХУНОВ

Да, стоит отметить, что тут освежиться можно полностью – такие фонтаны и созданы для того, чтобы спасать людей от жары. Только вот творится на объекте полнейший аншлаг: дети приходят сюда купаться прямо в купальниках, бегают толпами и кричат. Помимо этого, кто-то умудряется пить из фонтана и ходить в него в туалет. Ранее «КП – Уфа» писала о том, что новый фонтан превратил жизнь местных жителей в настоящий ад.

От фонтана направляемся к самому скверу – здесь тоже свежо и даже не падают лучи солнца. Воду и мороженое можно приобрести рядом с фонтаном в супермаркете.

ПАРК ПОБЕДЫ

Любимое место жителей Черниковки – парк Победы. Еще бы! Как выяснилось, это идеальное место для прогулок в жару. Когда идешь по дорожкам парка, забываешь, что на улице-то +35 градусов.

В парке Победы очень приятно гулятьФото: Рустем АХУНОВ

Все скамейки сделаны из дерева, установлены они под могучими соснами – на одной сидит парочка, на второй собрались друзья, а на третьей – бабушки кормят голубей! Идеально! Кроме того, можно прогуляться в лесочек парка, где обитают белки. При желании можно постелить плед и отдохнуть, а если еще и белочку угостите орешками или семечками, она будет рада видеть вас тут каждый день.

Белочкам тут тоже нравитсяФото: Рустем АХУНОВ

Совсем недавно в парке построили Дежневскую лестницу, по которой можно спуститься прямо к воде. Пугаться крутого спуска или подъема не стоит – лестница широкая, можно остановиться и отдохнуть, тем более часть ее находится в тенечке. Награда за спуск – песочный пляж. Он, конечно, не входит в список официальных пляжей, здесь не дежурят спасатели, нет урн и туалетов, но люди все равно купаются. А куда деваться? Жарко же!

Спустились по лестнице - и на тебе, пляж!Фото: Рустем АХУНОВ

Водичка приятная, течение не сильное, а заход очень удобный. Таким образом, парк Победы – лучший парк для летних прогулок. А закаты вечерами здесь просто сказочные!

Деревья спасают от жарыФото: Рустем АХУНОВ

НАДОЛГО ЖАРА?

Как сообщил «ТАСС» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в республике похолодает только на следующей неделе. Если это вообще можно назвать похолоданием, ведь столбики термометра покажут только 26-28 градусов тепла.

- Практически всю текущую неделю в Башкирии будет 34-35, а то и 37 градусов. И без каких бы то ни было осадков, - заявил эксперт.

Из-за слишком высоких температур в МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение – оно будет действовать с 13 по 16 июля.

Синоптик отметил, что жара, которая установилась во многих регионах ПФО, аномальная, то есть выше средних многолетних значений за месяц.

Отметим, что на следующей неделе в республику также придут грозы и дожди – они начнутся в понедельник и продержатся несколько дней.