Синоптики рассказали, какая в Башкирии будет погода летом 2020 года

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода будет грядущим летом. Специалисты опубликовали так называемый вероятностный прогноз температуры и осадков в период с июня по сентябрь. Его точность составляет около 70%. Главное сказать можно сразу – никакой аномальной жары в предстоящие три месяца не предвидится. Если брать в среднем, то температура не превысит и двадцати градусов. В этот период – за исключением июля – температурный режим ожидается на уровне около средних многолетних значений.

МАЙ

Характер погоды в конце мая в Башкирии будет неустойчивым. Переменная облачность, скачки температуры и дождь – все это ожидает республику вплоть до 28 числа. Так, 20 и 21 мая дневная столбик термометра в дневное время рухнет до +11 градусов. В регионе в эти два дня ударят дожди, а ветер усилится до 15-16 метров в секунду. С 22 мая температура воздуха вырастет, а количество осадков сократится. По-настоящему летними в мае будут только 28-30 числа – прогнозируется безоблачная погода с дневной температурой +20-23 градусов. В последний день весны станет холоднее, что предвосхитит температурный режим в первой половине июня.

ИЮНЬ

Прогноз среднемесячной температуры воздуха в первый месяц лета будет около нормы – 16-18 градусов. Количество осадков останется на уровне прошлогодних показателей – 50-70 мм. Первая половина июня ожидается холодной, облачной и дождливой. В некоторые числа столбик термометра в дневное время может упасть до отметки в +12-13 градусов (а ночью и вовсе до +4-8), что, конечно, не обрадует любителей провести время на природе. Более-менее теплая погода начнет устанавливаться после 15-го июня. Солнце чаще будет выходить из облаков, и, к примеру, уже 17-го числа станет значительно тепло. Воздух прогреется до +27 градусов.

ИЮЛЬ

Экватор лета – самый жаркий месяц. Однако в случае с Башкирией средняя температура в этот период прогнозируется ниже нормы – около +17-20 градусов. Дни будут достаточно засушливыми, осадков по сравнению с прошлыми годами станет меньше – тревожный звоночек для аграриев.

АВГУСТ

В заключительный месяц лета никаких погодных аномалий не ожидается. Средняя температура воздуха будет немного ниже, чем в июне и июле – около +14-18 градусов. Затяжных дождей так же не намечается: норма осадков – 40-70 мм, это меньше, чем в предыдущие месяцы, но на уровне прошлогодних показателей.