2020-05-15T19:03:50+03:00
Происшествия

Многодетного отца из Уфы обвинила в сексуальном насилии вторая дочь: суд арестовал мужчину

Ранее он дал признательные показания по делу о надругательстве над 15-летней девочкой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дочери многодетного мужчины рассказали полицейским о сексуальном насилии в семьеДочери многодетного мужчины рассказали полицейским о сексуальном насилии в семье
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Советский районный суд Уфы принял решение оставить под стражей многодетного отца-инвалида, подозреваемого в сексуальном насилии над 15-летней дочерью. Мужчина, на иждивении у которого находятся пятеро детей (среди них – четыре дочери), пробудет за решеткой как минимум до 13 июля, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в деле вскрылись подробности того, как именно стало известно о предполагаемом преступлении. По данным агентства, полицейские приехали в квартиру, где проживала семья, из-за бытового конфликта. В ходе разбирательства 16-летняя девочка рассказала, что отец изнасиловал ее. В сексуальном преступлении мужчину обвинила и старшая дочь – 19-летняя девушка. Следственные органы назначили экспертизу в отношении несовершеннолетней.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что 54-летнего мужчину в надругательстве над дочерью обвинила жена. Как сообщает собственный источник многодетный отец во время допроса дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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