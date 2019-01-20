2019-01-20T09:50:58+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии отца двоих детей, пострадавшего от рук учалинского стрелка

Мужчина все еще находится на аппаратах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Появилась информация о состоянии здоровья Зарифа Хилажева, единственного выжившего в кровавой бойне в Учалах. Как стало известно "Комсомольской правде - Уфа", отец двоих детей все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние по-прежнему тяжелое, иногда он приходит в сознание, но лишь на время. Известно, что память мужчины не пострадала.

Ранее сообщалось, что раны Зарифа очень серьезные, повреждены плечо, легкое, желудок. Врачи семь часов боролись за его жизнь в операционной. Сейчас медики избегают давать прогнозы.

Сейчас близкие собирают средства на его лечение. Сделать пожертвование можно на счет сестры Зарифа Диляры, карта привязана к ее номеру телефона: 8 962 539 30 56.

Напомним, что рано утром 13 января 35-летний житель села Учалы Артур И. устроил кровавую бойню. Он намеревался убить жену, но в погоне за ней застрелил соседку, жену Зарифа Хилажева, ранил его самого и убил соседа-полицейского. Не спаслась от него и супруга. После ее убийства мужчина покончил с собой.

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