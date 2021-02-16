Житель Башкирии, жестоко расправившийся с женой на глазах у детей, прошел обследование в психушке

По словам родственников Оксаны, ее супруг специально пытается показаться невменяемым, чтобы избежать наказания

31-летний житель Белокатайского района Александр А., которого обвиняют в жестокой расправе над своей супругой на глазах у маленьких дочерей, наконец, прошел обследование в психиатрической клинике, где находился с лета 2020 года. Как сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на областной следственный комитет, эксперты сейчас готовят заключение о вменяемости мужчины в момент убийства.

— Ждем заключение эксперта, потом уже будем принимать решение. Его [обвиняемого] уже из клиники отправили обратно в следственный изолятор, эксперты готовят заключение, — сообщил журналистам руководитель саткинского следственного отдела Михаил Крохин.

Напомним, все произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе, куда супружеская пара поехала вместе с детьми, чтобы отвезти старшую дочь в стоматологию. По дороге Александр приревновал свою жену Оксану из-за того, что она отказалась показать ему сообщения в своем мобильном телефоне, и набросился на нее с ножом. Несчастная попыталась спастись и выбежала из машины, но разъяренный мужчина вышел за ней и буквально изрешетил женщину канцелярским ножом, невзирая на крики и плач маленьких дочерей.

На избрании меры пресечения Александр заявил, что находился в состоянии аффекта: мол, узнал об измене жены, ярость затуманила голову… Родственники Оксаны считают, что мужчина просто пытается найти себе оправдание и избежать справедливого наказания.

Что касается дочерей убитой Оксаны А., то сейчас они находятся под присмотром бабушки. Как рассказали родственники женщины, малышкам все же удалось оправиться от случившегося.

- Детки чувствуют себя нормально, в садик ходят, живут вместе с бабушкой и дедушкой. Маму, конечно, вспоминают, говорят, что любят ее и скучают. Обе девочки порой вспоминают тот злополучный день, но еще прошло мало времени, - вздыхает сестра убитой Оксаны.

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