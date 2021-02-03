«Девочки часто вспоминают маму»: как сейчас живут дети женщины из Башкирии, которую муж зарезал на трассе

Александр до сих пор утверждает, что был сильно разозлен из-за мнимой измены жены

Полгода назад Башкирию потрясла новость о жестокой расправе жителя Белокатайского района над своей супругой. Поссорившись в женой, ослепленный яростью и ревностью, мужчина буквально изрешетил несчастную ножом на глазах у своих маленьких дочерей. Сейчас в отношении 31-летнего Александра А. возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», а в декабре прошлого года его направили на прохождение судебной стационарной психиатрической экспертизы, которая покажет – отдавал ли душегуб в момент убийства отчет своим действиям. Напомним, что родные убитой Оксаны А. очень переживают, что Александр может «съехать» на свою невменяемость и уйти от положенного наказания.

Конечно, тяжелее всего в этой истории пришлось двум маленьким дочерям Оксаны и Александра. В тот день супруги направлялись в стоматологию в Сатке Челябинской области, и жестокая расправа происходила именно на их глазах.

Как рассказали родственники Оксаны, малышкам все же удалось оправиться от случившегося.

- Детки чувствуют себя нормально, в садик ходят, живут вместе с бабушкой и дедушкой. Маму, конечно, вспоминают, говорят, что любят ее и скучают. Обе девочки порой вспоминают тот злополучный день, но еще прошло мало времени, - вздыхает сестра убитой женщины.

Расследование уголовного дела в отношении самого Александра А. до сих пор продолжается.