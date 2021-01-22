«Сложно сдерживать эмоции»: целая семья с маленькими детьми из Новосибирска погибла под Уфой

Владимир и Анастасия очень любили друг друга

Стали известны подробности аварии, которая произошла в восьмом часу утра на 1483 км автодороги М5 Самара-Уфа-Челябинск. Как ранее сообщала «КП-Уфа», на федеральной трассе вблизи деревни Шамонино столкнулись Volkswagen Polo и встречный грузовой автомобиль Mercedes. Известно, что легковушка двигалась в сторону Челябинска, а фура держала путь в Белорецк.

В страшной трагедии погибли все, кто находился в Volkswagen – 28-летняя автомобилистка, ее 34-летний муж двое их детей – мальчик 7 лет и девочка 9 лет. Водитель грузовика не пострадал.

В страшной трагедии погибли все, кто находился в Volkswagen – 28-летняя автомобилистка, ее 34-летний муж двое их детей – мальчик 7 лет и девочка 9 лет.

«УТРАТИЛИ НАДЕЖНЫХ, ДОБРЫХ, ИСКРЕННИХ ЛЮДЕЙ»

«КП-Уфа» стало известно, что в Volkswagen находилась семья из Новосибирска (ранее от ГИБДД была информация, что они жители Самары – Ред.). Погибшими оказались супруги Салоновы – Владимир и Анастасия, их дети. Семья держала путь домой в Новосибирск из Москвы. Им предстояло пройти большой путь - 2000 километров.

- Невозможно подобрать нужные слова, которые могут выразить боль утраты надежных, добрых, искренних людей. Сегодня трагически погиб наш Брат Владимир Капитан. Погибла его жена Настя, дети. Сложно сдерживать эмоции... Мы приносим слова соболезнования родственникам и близким. Адресные сведения для оказания помощи будут указаны после их согласования с родственниками, - написали представители мотоклуба «Ночные волки», в котором состоял Владимир.

Семья держала путь домой в Новосибирск.

«ТОРМОЗИТЬ НЕ БЫЛО СМЫСЛА»

Водитель фуры рассказал подробности происшествия.

– Я ехал в сторону Белорецка. Выехал на трассу М5. Время было 7:10-7:15 где-то. Я ехал по своей стороне, - рассказал водитель. – Три машины шли навстречу. Когда [первые две] сравнялись со мной, третья машина резко выскочила [на встречную полосу] и сразу же под меня [заехала]. Там расстояние было маленькое. Я, конечно, тормозил, но там уже бесполезно было. Снег шел, сыро, скользко.

Вероятно, иномарку вынесло на встречу - женщина не справилась с управлением.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Редакция опубликует реквизиты для оказания помощи после согласования с родственниками.