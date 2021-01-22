«Тормозить было бесполезно»: водитель фуры рассказал, как в ДТП под Уфой погибла семья с детьми

фото: "КП"

Водитель фуры, который утром 22 января стал участником смертельного ДТП под Уфой, где погибла семья с маленькими детьми, рассказал подробности происшествия. Сотрудники ГИБДД взяли у шофера объяснения прямо на месте трагедии. Вот что он сказал:

– Я ехал в сторону Белорецка. Выехал на трассу М5. Время было 7:10-7:15 где-то. Я ехал по своей стороне, – сообщил он. – Три машины шли навстречу. Когда [первые две] сравнялись со мной, третья машина резко выскочила [на встречную полосу] и сразу же под меня [заехала]. Там расстояние было маленькое. Я, конечно, тормозил, но там уже бесполезно было. Снег шел, сыро, скользко.

фото: ГИБДД РБ

Напомним, авария случилась утром 22 января рядом с деревней Шамонино. Volkswagen буквально влетел под встречный грузовик Mercedes. В легковушке находились четыре человека: за рулем сидела 28-летняя женщина, рядом был 34-летний муж, а сзади – их 7-летняя дочь и 9-летний сын. Все они скончались сразу же, до приезда бригады медиков.