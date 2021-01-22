Под Уфой при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека, в том числе двое детей

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 22 января, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом: погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили региональные ГИБДД и МЧС.

фото: "КП"

Авария с летальным исходом случилась на 1483 километре трассы М5, рядом с деревней Шамонино. На дороге столкнулись встречные Volkswagen Polo и фура Mercedes.

фото: "КП"

В результате инцидента скончались все, кто находился в легковушке. Это 28-летняя жительница Самары, которая, предположительно, находилась за рулем, а также 34-летний мужчина и двое их детей - 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Погибших из салона искореженной машины доставали спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

фото: "КП"

– На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, – передали в республиканской Госавтоинспекции.