Под Уфой при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека, в том числе двое детей

фото: ГИБДД РБ
Сегодня утром, 22 января, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом: погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили региональные ГИБДД и МЧС.
фото: "КП"
Авария с летальным исходом случилась на 1483 километре трассы М5, рядом с деревней Шамонино. На дороге столкнулись встречные Volkswagen Polo и фура Mercedes.
фото: "КП"
В результате инцидента скончались все, кто находился в легковушке. Это 28-летняя жительница Самары, которая, предположительно, находилась за рулем, а также 34-летний мужчина и двое их детей - 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Погибших из салона искореженной машины доставали спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
фото: "КП"
– На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, – передали в республиканской Госавтоинспекции.