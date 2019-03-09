2019-03-09T10:07:10+03:00
Общество

Врачи выписали из больницы многодетную маму из Башкирии, заболевшую циррозом печени

Светлана Рузматова продолжается биться за свою жизнь
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Мать четверых детей Светлана Рузматова из Салавата, заболевшая циррозом печени и которой недавно сделали операцию в новосибирской больнице, потихоньку идет на поправку. Старшая дочь женщины рассказала, что ее маму выписали домой до 13 марта, праздники она проводит в окружении своих близких:

- Врачи хотят проверить и посмотреть, как организм будет реагировать на окружающую среду, маме нельзя долго находится в местах скопления людей, чтобы не заразиться какой-либо инфекцией, иммунитет очень слаб нужно быть очень осторожной и беречь своё здоровье. Маме нужно каждый день ездить в поликлинику и наблюдаться у терапевта, через день ездить в больницу на перевязку, так как у мамы ещё в печени стоит трубка, - рассказала Феруза Рузматова.

Напомним, что семья положила на кон абсолютно все, чтобы спасти свою маму. Пока Светлане делали сложнейшую операцию, ее малолетние дети фактически перебивались с хлеба на воду, так как все сбережения уходили на лечение. На помощь детям пришли неравнодушные жители Башкирии, которые помогали не только деньгами, но и различными вещами и даже едой.

- Мы никогда не могли подумать, что в жизни можно встретить столько добрых, понимающих и отзывчивых людей, дающих шанс, но не просто шанс, а шанс на жизнь. Без вашей помощи мы бы не справились, - поблагодарила всех семья Рузматовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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