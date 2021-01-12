Громкое дело об изнасиловании 23-летней уфимской дознавательницы Гульназ Ф. осенью 2018 года прогремело на всю страну. Запутанная с самого начала история заинтересовала всех – от сотрудников МВД до музыкальных продюсеров, которые предлагали девушке помочь с записью альбома (Гульназ занимается вокалом и красиво поет – Ред.).Как это часто бывает, вскоре волна хайпа вокруг ситуации пошла на убыль, а все участники откровенно мерзкой истории погрязли в бесконечных судебных процессах. К слову, Фемида вынесла весьма неожиданное для всех решение. Верховный суд оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а Павел Яромчук, в кабинете которого проходила оргия экс-силовиков, получил шесть лет общего режима. Потерпевшей стороне этого показалось мало, и представитель Гульназ обратилась в Апелляционный суд. Дело отправили на пересмотр в Верховный суд Башкирии, который назначен на 18 января.В канун нового рассмотрения истории мы решили выяснить, как сейчас живет Гульназ. Девушка осталась в Уфе, перестала прятаться и не скрывает лицо. Судя по всему, бывшая дознавательница продолжает развиваться в творческом плане, и даже собирается выпустить музыкальный альбом.Также Гульназ активно выкладывает фотографии. Здесь есть снимки с путешествий, кадры из жизни и прочие фото, которые есть у каждой девушки.Судьба мужчин, обвиненных в изнасиловании, пока остается без изменений. Трое экс-силовиков находятся под домашним арестом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:20 лет на троих: в Уфе суд признал виновными троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницыПотерпевшая девушка получит три миллиона рублей моральной компенсации [подробности]Полицейское изнасилование в Уфе: дознавательницу наказали, потому что она помешала сексу начальника и коллегиСправедлив ли приговор полицейским-насильникам? Обозреватель \\"КП\\" Ульяна Скойбеда продолжает расследование резонансного случая [подробности]