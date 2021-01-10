Сегодня днем в Салаватском районе Башкирии на трассе из-за снегопада на трассе, неподалеку от поселка Татарский Малояз, столкнулись два пассажирских микроавтобуса. В результате столкновения на месте погибли двое детей 6 и 14 лет. Еще 11 пассажиров находятся в больнице, из них двое детей переведены в реанимацию в тяжелом состоянии. С пострадавшими и их родственниками в настоящий момент работают психологи.Сейчас по факту смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящий момент сыщики осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и пострадавших, также назначен комплекс необходимых экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства происшествия. Особое внимание следователей и сотрудников прокуратуры приковано к деятельности компании, занимающейся перевозками и которой принадлежали микроавтобусы. Сейчас правоохранители оценивают, насколько при междугородних перевозках соблюдались правила безопасности пассажиров, а также внимательно оценивают состояние дороги, где произошла авария.- Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, - добавили в пресс-службе регионального следственного комитета.Напомним, что оба пассажирских микроавтобуса, следовавших по маршруту «Уфа – Большеустьинское – Уфа», столкнулись лоб в лоб на скользкой трассе. В момент аварии в маршрутках находились 36 пассажиров – по 18 человек в каждом. В МЧС по Башкирии уже опубликовали список погибших и пострадавших в аварии.Оставшиеся 9 пассажиров, включая двух детей, сейчас находятся в отделении больницы, их жизни сейчас ничего не угрожает. Среди пострадавших: мальчик 2008 г.р., девочка 2006 г.р., мужчина 1991 г.р., мужчина 1977 г.р., мужчина 1978 г.р., женщина 1983 г.р., мужчина 1990 г.р., мужчина 1984 г.р., мужчина 2002 г.р.«КП-Уфа» продолжает следить за событиями.