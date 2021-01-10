Сегодня, 10 января, на Башкирию обрушился сильный снегопад. Из-за метели на дорогах образовались снежные наносы и гололед, есть уже первые жертвы снежного апокалипсиса. Так, на автодороге «Кропачево – Месягутово - Ачит», неподалеку от поселка Татарский Малояз в Салаватском районе столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительным данным оба микроавтобуса, следовавших по маршруту «Уфа – Большеустьинское – Уфа», столкнулись лоб в лоб на скользкой трассе. В момент аварии в маршрутках находились 36 пассажиров – по 18 человек в каждом.ЛИЧНОСТИ ПОГИБШИХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯВ результате столкновения от полученных травм скончались молодая женщина и маленький мальчик. Сейчас их возраст личности устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Еще 11 пассажиров получили различные травмы, ушибы и переломы – на скорой их доставили в Месягутовскую центральную районную больницу для осмотра и оказания медицинской помощи. Состояние пострадавших сейчас также уточняется. На месте аварии работают сотрудники МЧС России, Госкомитета Башкирии по ЧС, полиция и медики. Для оказания психологической помощи пострадавшим в больницу выехали психологи.- Необходимость использования резервного автобуса отсутствует, в связи с разъездом пассажиров на попутных автотранспортных средствах по местам проживания, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии. - Разлива топлива нет. Силами ГИБДД организовано реверсивное движение.К расследованию причин и обстоятельств аварии также подключились следователи. На место происшествия из Уфы уже выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.- Устанавливаются обстоятельства ДТП, а также все причины и условия, способствующие произошедшему. Следствием будет дана правовая оценка действиям перевозчиков в части качества оказываемых услуг, - добавили в пресс-службе регионального Следкома.А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙТакже напомним, что накануне неподалеку от Кумертау также произошла серьезная авария, унесшая жизнь многодетной матери и двоих маленьких детей 3 и 8 лет. Напомним, там столкнулись две иномарки - Mitsubishi и Hyundai, в каждой из которых находились семьи с маленькими детьми. По предварительным данным, Mitsubishi пошел на обгон, но из-за скользкой дороги не справился с управлением, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение. В аварии от полученных травм скончались двое маленьких пассажиров 3 и 8 лет из Hyundai, а также 33-летняя пассажирка из Mitsubishi. Ее тело пришло доставать спасателям из искореженного салона с помощью специнструментов.