2020-07-23T20:32:24+03:00
Общество

«Кое-что получше»: школьник из Башкирии на ЕГЭ вместо ответа написал текст песни Бритни Спирс

Молодой человек выложил снимки своего достижения в сеть
Рустем АХУНОВ
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Школьник из Башкирии на ЕГЭ вместо ответа написал текст песни Бритни Спирс Фото: vk.comШкольник из Башкирии на ЕГЭ вместо ответа написал текст песни Бритни Спирс Фото: vk.com
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Школьник из Башкирии Ярослав З. на ЕГЭ по математике вместо ответа на вопрос написал текст песни с седьмого студийного альбома Бритни Спирс.

История произошла в небольшом башкирском закрытом городке Межгорье рядом с горой Ямантау, где по слухам в советское время жили военные, строившие секретный бункер. 18-летний выпускник местной школы захотел выделиться на профильном ЕГЭ по математике.

Выполнив основную часть экзамена, парень решил не заморачиваться с остальным, и в 17 задании вместо ответа написал полный текст песни звезды американской поп-сцены Бритни Спирс - Hold It Against Me.

Судя по всему, песня молодому человеку действительно нравится – он без ошибок написал 60 строк на английском языке. Перед песней он лаконично вывел на русском – «Я не знаю как это решать, но у меня есть кое-что получше» (орфография автора сохранена - ред).

Позже парень скачал с сайта результатов ЕГЭ сканы собственных работы и выложил листы с песней в интернет. Пользователи соцсетей поддержали необычную выходку Ярослава. Согласно правилам, он ничего не нарушил - в худшем случае во время проверки за такое задание учителя не выставят первичный балл и ответ засчитывается как неправильный. Тем не менее, выпускник набрал 56 баллов, тогда как минимальная проходная оценка для профильного ЕГЭ по математике 27 баллов.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

К слову, это уже не первый случай, когда школьники из башкирского Межгорья попадают в сводке новостей на этой неделе. Ранее сайт «КП-Уфа» сообщал о парне из Межгорья, которого осудили на 5 лет за участие в террористической группе и вербовке своих приятелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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