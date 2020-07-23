18-летнего парня из Башкирии приговорили к 5,5 годам тюрьмы за участие в террористической ячейке и попытке вербовки

23 Июль 2020 2020-07-23T11:34:43+03:00

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В екатеринбуржском Центральном окружном военном суде вынесли приговор 18-летнему парню из башкирского Межгорья за участие в деятельности террористической организации и вербовку в нее своих знакомых. Ему дали 5,5 лет тюрьмы. Об этом рассказали в следственном комитете республики.

Ранее «КП-Уфа» рассказывала историю выпускника по имени Богдан. Молодой человек снял на видео, как зачитывает некую присягу с якобы непонятными для него словами, и разослал запись друзьям. Текст ему изначально дал пользователь исламистской группы в социальной сети. По словам парня, он сделал это, чтобы «показать свою значимость» сверстникам. Через несколько дней его значимость оценили в ФСБ. Сначала сотрудники взяли с него объяснительную, а потом и вовсе посадили в СИЗО.

Следствие и суд в свою очередь установили следующее:

«Обвиняемый весной 2019 года вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, после чего склонял четырех своих знакомых к участию в указанной террористической организации путем бесед и демонстрации им фото, видео, аудио и текстовых материалах террористической и экстремистской направленности агитационно-пропагандистского характера», – следует из релиза следственного комитета.

Ни во время следствия, ни на суде молодой человек вину не признавал. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU