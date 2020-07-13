2020-07-13T21:13:11+03:00
Спорт

Кто такой Ринат Шайбеков, который назначен на должность гендиректора ФК «Уфа» после ухода Шамиля Газизова

"КП-Уфа" рассказывает о новом гедиректоре главного футбольного клуба Башикирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ринат Шайбеков // фото: ФК "Уфа"Ринат Шайбеков // фото: ФК "Уфа"
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Исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба «Уфа» после ухода Шамиля Газизова был назначен его верный соратник Ринат Шайбеков. Ранее специалист занимал должность исполнительного директора башкирской команды. О кадровом назначении сообщили в пресс-службе клуба.

Шайбеков – настоящий сторожила «Уфы». Он работает здесь с 2010 года – с самого основания клуба. До этого он возглавлял «Башинформсвязь-Динамо», на основе которого и была создана столичная команда. Еще раньше функционер руководил мини-футбольным «Динамо-Тималь» – этот клуб, к слову, открывал как раз Шамиль Газизов. Не исключено, что последний и порекомендовал после своего ухода поставить на освободившуюся должность проверенного временем человека. Шайбеков, в отличие от того же Газизова, абсолютно не публичная персона – в открытых источниках о нем нет практически никакой информации или интервью.

К слову, у Шайбекова есть сын Артур. Ему 27 лет, и он входит в тренерский штаб «Уфы». Он следит за функциональным состоянием игроков и работает с данными GPS. А еще молодой специалист является первым официальным чемпионом по компьютерному футболу в Башкирии.

Напомним, 8 июля прежний генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перешел на аналогичную должность в московский «Спартак». Во время прощания с командой специалист не смог сдержать слез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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