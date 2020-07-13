Кто такой Ринат Шайбеков, который назначен на должность гендиректора ФК «Уфа» после ухода Шамиля Газизова
Исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба «Уфа» после ухода Шамиля Газизова был назначен его верный соратник Ринат Шайбеков. Ранее специалист занимал должность исполнительного директора башкирской команды. О кадровом назначении сообщили в пресс-службе клуба.
Шайбеков – настоящий сторожила «Уфы». Он работает здесь с 2010 года – с самого основания клуба. До этого он возглавлял «Башинформсвязь-Динамо», на основе которого и была создана столичная команда. Еще раньше функционер руководил мини-футбольным «Динамо-Тималь» – этот клуб, к слову, открывал как раз Шамиль Газизов. Не исключено, что последний и порекомендовал после своего ухода поставить на освободившуюся должность проверенного временем человека. Шайбеков, в отличие от того же Газизова, абсолютно не публичная персона – в открытых источниках о нем нет практически никакой информации или интервью.
К слову, у Шайбекова есть сын Артур. Ему 27 лет, и он входит в тренерский штаб «Уфы». Он следит за функциональным состоянием игроков и работает с данными GPS. А еще молодой специалист является первым официальным чемпионом по компьютерному футболу в Башкирии.
Напомним, 8 июля прежний генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перешел на аналогичную должность в московский «Спартак». Во время прощания с командой специалист не смог сдержать слез.
ИСТОЧНИК KP.RU