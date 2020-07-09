«Заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие»: Шамиль Газизов простился с «Уфой»
После успешной работы в башкирской команде менеджер уезжает в Москву. Он станет гендиректором «Спартака»
Газизов покинул "Уфу"Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Экс-гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов, который переходит на аналогичную должность в «Спартак», заплакал во время прощания с командой. Об этом в своем твиттере сообщил комментатор Роман Нагучев.
«Шамиль Газизов только что попрощался с командой и заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие». Грустная победа», – написал журналист.
Напомним, о переходе Газизова в «Спартак» накануне, 8 июля, заявил президент московского клуба Леонид Федун. Менеджер проработал в уфимской команде 10 лет, практически с самого ее создания.
ИСТОЧНИК KP.RU