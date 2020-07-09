2020-07-09T12:29:45+03:00
Спорт

«Заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие»: Шамиль Газизов простился с «Уфой»

После успешной работы в башкирской команде менеджер уезжает в Москву. Он станет гендиректором «Спартака»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Газизов покинул "Уфу"Газизов покинул "Уфу"Фото: Рустем АХУНОВ
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Экс-гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов, который переходит на аналогичную должность в «Спартак», заплакал во время прощания с командой. Об этом в своем твиттере сообщил комментатор Роман Нагучев.

«Шамиль Газизов только что попрощался с командой и заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие». Грустная победа», – написал журналист.

Напомним, о переходе Газизова в «Спартак» накануне, 8 июля, заявил президент московского клуба Леонид Федун. Менеджер проработал в уфимской команде 10 лет, практически с самого ее создания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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