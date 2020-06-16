Подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Минувшая неделя в Башкирии не отличилась спокойствием – смертельные аварии и убийства, десятки людей утонули. Но больше ЧП пришлось на выходные и на начало этой недели. «Комсомолка» расскажет, какие происшествия взбудоражили всю республику.

УБИЛ И ВЫНЕС В ПОДЪЕЗД

11 июня в одном из домов по улице Стахановской в Ишимбае произошло жесткое убийство – мужчина жестоко расправился со своей возлюбленной.

Как сообщили в следственном комитете республики, сожители выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил им свою гражданскую супругу в живот. 42-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемый вынес тело в подъезд и оставил его под лестничной площадкой. Скрываться от следствия мужчина не стал и сознался в содеянном. Сей час он задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение,судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

УШЕЛ НА РЕЧКУ ОДИН И УТОНУЛ

За минувшие выходные – с 12 по 14 июня в реках и озерах республики утонуло 10 человек, в числе которых четырехлетний мальчик. В следственном комитете рассказали, при каких обстоятельствах погиб ребенок. Оказалось, что 12 июня родители ребенка оставили его у бабушки в одной из деревень, расположенной в северной части Дуванского района. В этот же день, в дневное время, внук предупредил бабушку и отправился на реку, находившуюся в 100 метрах от дома. Через 15 минут женщина пошла за внуком и обнаружила его тело в воде без признаков жизни, передали в СК.

В данный момент по факту несчастного случая правоохранители проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и семья погибшего.

СБИЛ ДВУХ ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫЕ ШЛИ ЗА АТТЕСТАТАМИ В ШКОЛУ

Трагедия произошла в обеденное время 16 июня в селе Иглино. Здесь пьяный водитель за рулем «Renault Logan» сбил двух выпускников 15-ти лет, которые шли в школу за аттестатами – парня и девушку. К сожалению, девушка погибла на месте ДТП, а парень находится в коме. За его жизнь борются врачи.

Виновником аварии оказался 37-летний местный житель, таксист. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения – измерительный прибор показал у автомобилиста 1,732 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это почти бутылка водки. Как передают очевидцы, в машине с ним находился товарищ, который тоже был пьян. По факту аварии начато разбирательство.