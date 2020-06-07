Житель Башкирии заявил, что в морге родственников умерших «заставляют перекладывать» тела

В морге башкирского города Белебея родственников умерших «заставляют перекладывать» тела и класть их на стол. Соответствующая жалоба была опубликована на странице главы региона Радия Хабирова «ВКонтакте».

«Родственников заставляют перекладывать покойников и, достав своего, ложить на стол. И это в период пандемии! Ждать результатов вскрытия пришлось с 11 до 15 часов. Почему там лежат и чернеют [трупы] с пятницы по понедельник? Запах неимоверный!», – написал уфимец Юрий Егоров.

На сообщение отреагировал глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев. Со ссылкой на представителей районной больницы он заявил, что «помощь работникам морга со стороны родственников усопших – это общепринятая вынужденная мера, связанная с нехваткой санитаров и врачей».

Любопытно, но спустя несколько дней на жалобу пришел еще один ответ. На этот раз уже от официального представителя Минздрава Башкирии Тагира Гизатуллина. Со ссылкой на начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Александру Орловскую он написал, что «информация о складывании тел друг на друга и использовании родственников для перекладки трупов, не подтвердилась».

У Минздрава нашелся ответ и на «чернеющие трупы» и «неимоверный запах». Выяснилось, что комната для хранения тел «оборудована системой охлаждения, которая в настоящий момент вышла из строя, и ее замена будет проведена до конца июня 2020 года». Что касается затянувшегося процесса вскрытия, то «время, затрачиваемое на его проведение, не регламентировано и зависит от объема исследований, необходимых для установления причины смерти и ответов на вопросы, поставленные следствием».

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