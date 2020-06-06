2020-06-06T19:33:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 7 июня: количество заболевших растет по пессимистичному сценарию

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 7 июня 2020 года, что известно на данный момент
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомольская Правда - Уфа» продолжает за распространением коронавируса в Башкирии.

По данным на утро, 7 июня, число зарегистрированных случаев коронавируса в Башкирии приблизилось к четырем тысячам - 3832 заразившихся. За сутки covid-19 диагностировали у 105 человек. Это меньше, чем днем ранее, когда был поставлен рекорд в 119 заболевших за день.

В больницах республики проходят лечение 1015 человек, из них 30 находятся в тяжелом состоянии и 7 человек - на аппаратах ИВЛ. Таким образом, за день число тяжелых пациентов сократилось на 4 человек, но число тех, кто не может дышать самостоятельно, увеличилось с пяти до семи человек.

У 1370 жителей региона коронавирус проходит в легкой форме, им достаточно амбулаторного лечения. За сутки из больниц республики выписали 107 человек, всего с начала эпидемии от коронавируса оправились 1429 жителей Башкирии. Количество летальных случаев замерло на отметке 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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