«Реакцию у суда вызвали результаты «восстановления памяти»: уфимский адвокат об оправданном экс-полицейском, попавшем в секс-скандал

Сегодня, 3 июня, произошло событие, которое вызвало настоящий резонанс. Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию по уголовному делу трех экс-полицейских, которых ранее Кировский районный суд признал виновными в групповом изнасиловании молодой дознавательницы. В итоге 52-летнего Эдуарда Матвеева и 51-летнего Салавата Галиева признали невиновными и освободили в зале суда, а вот их товарища – 35-летнего Павла Яромчука приговорили к 4 годам лишения свободы и заключили под стражу.

УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЯ

Лучший друг экс-начальника Уфимского районного отдела полиции Эдуарда Матвеева Андрей Шурухин, который также присутствовал на суде, заявил, что другого исхода никто не ждал, – все верили, что справедливость восторжествует. А вот адвокат Матвеева Рустам Ибрагимов добавил, что защитников были веские доказательства, которые суд принял во внимание.

- На мой взгляд, наибольшую реакцию у суда, когда предоставлялись доказательства невиновности во время выступления адвокатов в прениях, вызвали опровергнутые результаты так называемого «восстановления памяти». То есть была предоставлена рецензия профессора на эту бумагу, где с большой долей вероятности этот документ ненадлежащего качества и не может являться доказательством. Второй момент: был вопрос по свидетелю, которого пытались убрать еще на стадии следствия. Были предоставлены доказательства, что этот свидетель, наличие которого отрицала сама потерпевшая, присутствовал в том же помещении. Это доказывает то, что биллинги телефонов потерпевшей и свидетеля по времени совпали на одних и тех же станциях, - рассказал Рустам Ибрагимов. – Так что Матвеев и Галиев, которые все это время были под домашним арестом, после оглашения приговора ушли из зала суда свободными. А вот Яромчука прямо там взяли под стражу, хотя по нему было видно, что он надеялся на другое решение суда.

ИМЕЮТ ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

На вопрос, будут ли оправданные подавать на моральную компенсацию и обжаловать свое увольнение из МВД, адвокат подтвердил, что за Матвеевым и Галиевым в приговоре закреплено право на реабилитацию.

- Что касается момента, будут ли они восстанавливаться на службе, скажу так: у Матвеева на столе уже лежал рапорт об увольнении – он сам хотел уходить со следующего дня по собственному желанию. Галиев тоже хотел перейти на другое место. Но их же уволили за распитие алкоголя на рабочем месте, а это доказанный факт. Другой вопрос, что под резонансом все это происходило, может быть, и пересмотрят это решение, - добавил Рустам Ибрагимов.

Напомним, что вся эта громкая история произошла еще в конце октября 2018 года: 23-летняя дознавательница заявила, что ее напоили, а потом жестоко избили и изнасиловали трое высокопоставленных коллег. Почти год длилось следствие, и в итоге в конце 2019 года Кировский районный суд Уфы признал экс-полицейских виновными и приговорил Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к 7 годам в колонии общего режима, а Павла Яромчука из-за проблем со здоровьем и наличием четырех малолетних детей на иждивении – к 6 годам. Также бывшие стражи порядка должны были выплатить своей жертве три миллиона моральной компенсации. В итоге отбывать наказание будет только Павел Яромчук, ему же предстоит выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

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