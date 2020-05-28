Гонки на иномарках, игра на виолончели и работа в саду: как звезды из Башкирии переживают пандемию COVID-19

Пока режим самоизоляции из-за коронавируса начинают постепенно ослаблять, «КП-Уфа» решила посмотреть, как с ним справлялись люди, привыкшие быть в окружении большой публики. В нашей подборке – звезды из Башкирии, которых поставили перед фактом – никаких мероприятий, выступлений и встреч с поклонниками.

МОРГЕНШТЕРН

Начнем с самой «шумной» персоны – уфимского рэпера и блогера Моргенштерна. Алишер даже на самоизоляции мало чем себя ограничивал. Он успел переехать во внушительных размеров дом в Москве, по которому можно устраивать настоящие экскурсии, что кумир подростков и сделал в последнем блоге. По городу разъезжал на «Кадиллаке», время от времени высовываясь из люка. В перерывах между разборками с блогерами, которые уличали рэпера в связях с башкирским властями, давал онлайн-концерты и общался с фанатами в инстаграме.

Моргенштерн колесил по улицам на своем "Кадиллаке"

ЭЛВИН ГРЕЙ

Дальше по списку – певец Радик Юльякшин. Элвин с самого начала самоизоляции призывал о необходимости оставаться дома: «Друзья, ситуация действительно серьезная. Давайте все немного побудем дома», – написал исполнитель в соцсетях. Радик заявил, что ему самоизоляция пошла на пользу – он попробовал освоить игру на виолончели, так что ждем в ближайшее время треков с использованием этого музыкального инструмента. За время пандемии он выпустил новую песню и отметил день рождения. 17 мая ему исполнился 31 год.

На самоизоляции Элвин осваивал новые музыкальные инструменты

ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ

Оперный певец Ильдар Абдразаков тоже не скучал на самоизоляции. Он занимался спортом, наслаждался готовкой, освоив азы приготовления плова, привел в порядок сад и сделал небольшой ремонт в доме. Когда меры самоизоляции стали более щадящими, бас отправился на шоу к Ивану Урганту.

ildarabdrazakov Ильдар Абдразаков занимался спортом и ремонтом

ЗЕМФИРА

Закроем гештальт по музыкантам Земфирой. По словам знаменитой уфимки, «в эти странные дни, когда никто ничего не понимает», она сидит дома, ходит от одного инструмента к другому и сочиняет песни – «сейчас больше ничего сделать не могу». Новый альбом у Рамазановой готов на две трети. Буквально за две недели до самоизоляции Земфира рассказала о туре, однако некоторые из выступлений пришлось перенести. Как признается сама исполнительница, «у нас все будет: и альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить».

Во время пандемии Земфира работать над новым альбомом

ЭЛЬБРУС НИГМАТУЛЛИН

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, переехавший на постоянку в Уфу в начале года, проводил большую часть времени на самоизоляции в кругу семьи. Спортсмен дал несколько советов о том, как пережить это непростое время: соблюдать режим дня (вставать и ложиться в одно время), навести порядок в квартире, поставить цели, посвятить время близким, помочь родным и друзьям, учиться новому, заняться готовкой и не делать необдуманных поступков. С наступлением дачного сезона, Эльбрус отправился в деревню, где посадил картофель, починил забор, установил скворечник и порыбачил.

Эльбрусу Нигматуллину пришлось уйти на самоизоляцию вскоре после переезда в Уфу

ГРИГОРИЙ ПАНИН

Продолжая тему спортсменов: капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин «достаточно серьезно отнесся к мерам предосторожности и соблюдению домашнего карантина». Физическую форму он поддерживал прямо во дворе дома. Чтобы скрасить карантинные дни любителям хоккея, защитник устроил розыгрыш собственной игровой майки.

panin_57 Капитан "юлаевцев" поддерживал физическую форму во дворе дома

ЛЯЙСАН УТЯШЕВА

Башкирская красавица Ляйсан Утяшева провела время на самоизоляции не менее продуктивно, чем в предыдущие дни. Для семьи она составила целый график – каждый час расписан: зарядка, завтрак, чтение, занятия спортом, уборка, развлечения. По словам телеведущей, сначала они с мужем и детьми пыталась жить в свободном режиме, однако спустя два дня поняли, что их жизнь превращается в хаос. Кроме того, Утяшева с головой ушла в небольшие интернет-проекты и привлекла туда не менее звездного супруга Павла Волю. Они записывала забавные ролики в Тик-Ток, проводили онлайн-занятия по фитнесу с другими известными людьми и мастер-классы по домашней готовке.