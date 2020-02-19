2020-02-19T12:56:34+03:00
Общество

Самый сильный человек России переезжает на постоянку в Уфу

Эльбрус Нигматуллин заявил, что Башкирия для него всегда была вторым домом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Российский спортсмен и носитель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин заявил, что переезжает вместе с семьей из Челябинска в Уфу. На своей странице «ВКонтакте» мастер спорта признался, что Башкирия для него «всегда была вторым домом». Кроме того, Нигматуллин сделал реверанс в сторону главы республики.

– В последний год с приходом Радия Хабирова и его команды Республика Башкортостан меняется в лучшую сторону становиться сильнее, – убежден Эльбрус. – Я долго размышлял о своём переезде в Уфу и понял, что именно здесь я смогу эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни на благо республики.

Эльбрус Нигматуллин имеет тесные связи с республикой. Несмотря на то, что он родился в Челябинской области, его называют «башкирским батыром». Сам силач неоднократно заявлял, что является башкиром по происхождению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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