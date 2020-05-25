«Какой ты батл хотел с Хованским?»: блогер разгромил 22-летнего миллионера из Уфы

25 Май 2020 2020-05-25T20:44:28+03:00

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Накануне на ютуб-канале известного блогера Николая Соболева вышло очередное разоблачение. На этот раз одним из героев видео стал уроженец Уфы, известный репер и видео-блогер Алишер Моргенштерн.

В своем ролике Соболев обвинил Моргенштерна в работе на власти Башкирии и «продажности». Он привел в пример несколько сохраненных Инстаграм-сторис, где Алишер призывает пойти на выборы, чтобы получить билеты на концерты. А также припоминает его встречу с главой Башкирии Радием Хабировым перед фестивалем «Новая Атланта», который прошел в Уфе 11 декабря прошлого года.

В итоге, ближе к концу ролика Николай Соболев стал попросту оскорблять Моргенштерна.

- Какой ты батл хотел с Хованским, ананас? – обрушился Соболев на популярного репера.

ИСТОЧНИК KP.RU