Коронавирус в Башкирии, последние новости на 21 мая 2020 года: 18-й смертельный случай от ковида и дата послабления самоизоляции

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в Башкирии. Число заразившихся ковидом за все время пандемии по состоянию на 21 мая составляет 2335 человек. За сутки зафиксировано 88 инфицированных. О спаде количества новых носителей коронавируса говорить пока рано, однако за последнюю неделю показатель стабильно был выше этих самых 88. Всего от COVID-19 в республике выздоровело 763 пациента (+49 за сутки).

18-Й СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

20 мая стало известно о том, что в Башкирии скончался 18-й пациент, прямой причиной смерти которого является коронавирусная инфекция. Умерла 56-летняя женщина – жительница Белебеевского района. Ее состояние было осложнено сахарным диабетом. Информации о возрасте, месте жительства и сопутствующем диагнозе хватило для того, чтобы у многих закрались подозрения касательно личности усопшей.

Дело в том, что еще 27 апреля в больнице поселка Приютово скончалась медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никонорова. Ей так же было 56 лет, а среди диагнозов врачи называли сахарный диабет. Минздрав в начале мая заявил, что медик умерла «точно не от COVID-19». Говоря о смерти 18-й погибшей, в ведомстве уточнили, что она (в отличие от Никоноровой – прим. авт.) не была подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, родственники медсестры из Белебеевской ЦРБ убеждены, что от них что-то скрывают. По их словам, женщину «хоронили в закрытом гробу», а на вскрытие возили в Уфу, где патологоанатом сказал, что «от легких осталась только оболочка». Близкие Никоноровой полагают, что возможное заражение коронавирусом было скрыто в ее электронной медицинской карте.

24 ПАЦИЕНТА С КОРОНАВИРУСОМ НАХОДЯТСЯ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

По данным Минздрава Башкирии, 24 пациента с диагностированным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (жизни шестерых поддерживают аппараты ИВЛ). Всего в лечебных организациях республики лежит 672 инфицированных. Почти половину из них – 314 – лечат в пяти больницах: уфимских ГКБ №18 (94), клинике БГМУ (56), РКБ имени Куватова (50), ГКБ №5 (41), а также в нефтекамской городской больнице (73).

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ В БАШКИРИИ НАЧНУТ СНИМАТЬ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Ориентировочное время начала ослабления самоизоляции в Башкирии – конец мая-начало июня. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. «Не буду прогнозировать, на плато мы вышли или нет. Но за последние две недели мы фиксируем, что такого подавляющего роста нет. Это дает нам робкие надежды, что если мы до конца выдержим наши мероприятия по самоизоляции, мы, может быть, где-то к концу мая-началу июня будем выходить на дальнейшее послабление», – сказал руководитель республики на встрече с волонтерами.