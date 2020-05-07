«Две недели умирала дома без лечения»: сестра умершей в Башкирии медсестры рассказала о последних днях ее жизни

В Башкирии продолжается обсуждение загадочных обстоятельств смерти 56-летней медсестры в Белебеевской центральной больницы. Министерство здравоохранения Башкирии утверждает, что коронавирус здесь не причем, а вот родственники Елены Никоноровой уверены – даже если причиной смерти и не был опасный вирус, то халатность врачей точно имела место быть.

«ХОРОНИЛИ В ЗАКРЫТОМ ГРОБУ»

- Лена долгие годы проработала медсестрой в детской поликлинике Белебея, а когда началась эта пандемия коронавируса, с какой-то стати ее перевели в приемное отделение белебеевской центральной больницы. 31 марта она вышла на работу – им не выдали ни масок, ни защитных костюмов, ничего – медики абсолютно не были защищены! – рассказывает родная сестра Елены Надежда Ф. – В это время в больницу поступили двое мужчин с подтвержденным коронавирусом. Сестра с ними контактировала, а вскоре у нее самой появились характерные симптомы. Мы часто с ней созванивались, Лена жаловалась на температуру и першение в горле.

А 6 апреля женщину положили в больницу в Приютово, где взяли у нее мазок на коронавирус (об этом Елена лично написала сестре в мессендежере – Ред.), но он оказался отрицательным. Поэтому, поставив женщине диагноз ОРВИ, ее выписали на домашнее лечение.

- Лена продолжала болеть. Горела от температуры, задыхалась от кашля, несколько раз вызывала врача на дом. Ей сделали еще один мазок на коронавирус, но и он вроде как ничего не показал. И две недели она просто умирала одна дома, без должного лечения! Потом нам врачи сказали, что у нее был острый бронхит, сахарный диабет, так она с этим диабетом сколько лет спокойно и работала, и наслаждалась жизнью, а убила ее именно халатность врачей! – возмущается Надежда Ф.

26 апреля Елене Никоноровой стало совсем плохо, и на скорой ее увезли в больницу, где положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Но несмотря на все усилия врачей женщина скончалась на следующий день, 27 апреля.

- Её хоронили в закрытом гробу. Возили на вскрытие в Уфу, там сказал, что от лёгких осталась только оболочка. Вот что стало настоящей причиной смерти – коронавирус, оторвавшийся тромб или острых бронхит, нам только еще предстоит выяснить. Главврач Белебеевской ЦРБ заявил, что когда у него будут подтвержденные результаты анализов на руках, тогда он и будет разговаривать о том, где и когда Лена могла заразиться, - вздыхает ее сестра.

Сейчас родственники умершей медсестры намерены идти до конца, добиваться справедливости, а главное – узнать правду, от чего же умерла еще молодая женщина.

- Сын Лены ждет окончательных результатов, он тоже надеялся услышать правду о смерти матери, но, похоже, придется подавать заявление в прокуратуру, в следственный комитет, чтобы в этой ситуации все же разобрались, - заявила Надежда Ф.

КТО-ТО ПОДКОРРЕКТИРОВАЛ ДАННЫЕ В МЕДКАРТЕ?

Не менее интересные данные предоставила Региональная общественная организация по развитию местного самоуправления в Башкирии (МСУ РБ). Они утверждают, что данные в электронной медицинской карте умершей медсестры были подделаны и подчищены, чтобы скрыть возможное заражение коронавирусом и вину руководства медицинского учреждения. Сразу предупредим, что сейчас эта информация официально не подтверждена.

- Первоначально в системе были данные, что в канун смерти у Елены была диагностирована неуточненная пневмония. Однако сейчас в колонке сигнальной информации мы уже читаем диагноз «острый бронхит неуточненный». Также в этой сигнальной колонке есть отметки, означающие, что в анамнезе пациентки были контакты с инфицированными пациентами, 15 и 23 апреля у медсестры были взяты мазки на коронавирус. А в окончательном «чистовом» варианте даже нет намека на то, что у Елены вообще когда-либо брали такие анализы, - заявляют в МСУ РБ, прикрепляя в качестве доказательств скрины из электронной медицинской карты Елены Никаноровой. По мнению общественников, это сделано для того, чтобы «подкорректировать» истинную статистику смертности от коронавируса в Башкирии.

«ЭТО ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА И ПОТЕРЯ»

Впрочем, на очередном брифинге в минздраве Башкирии опровергли эту информацию: по уверению замминистра здравоохранения республики, медик скончалась точно не от COVID-19.

— От имени всего министерства здравоохранения я хочу принести соболезнования родственникам и коллегам этой сотрудницы. Это тяжелая утрата и потеря, —добавила Ирина Кононова.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.