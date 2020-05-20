2020-05-20T13:28:19+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия начнет снимать меры по самоизоляции

Дата предварительная, но если все будет хорошо, ждать придется не долго
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ориентировочная дата - конец мая-начало июняОриентировочная дата - конец мая-начало июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Башкирии Радий Хабирова на онлайн-встрече с волонтерами, поддерживающими нуждающихся во время пандемии коронавируса рассказал, когда власти республики начнут снимать режим самоизоляции. Ориентировочная дата – конец мая-начало июня.

«Я очень хорошо понимаю, что вы все очень устали. Очень хорошо понимаю. У нас и сам коронавирус выбил очень много ребят, которые до сих пор болеют, и кое-кто еще находится в больнице. Сами вы устали от этой работы, и хочется вернуться к своей повседневной деятельности, – обратился Хабиров к волонтерам. – Не буду прогнозировать, на плато мы вышли или нет. Но за последние две недели мы фиксируем, что такого подавляющего роста нет. Это дает нам робкие надежды, что если мы до конца выдержим наши мероприятия по самоизоляции, мы, может быть, где-то к концу мая-началу июня будем выходить на дальнейшее послабление деятельности [по режиму самоизоляции]».

Руководитель республики добавил, что больничного фонда региона хватает на зараженных, и даже в случае пика «можно не сомневаться», что местами в лечебных учреждениях будут обеспечены все тяжелобольные.

Напомним, в республике режим самоизоляции был ослаблен 12 мая. Людям разрешили свободно перемещаться по улицам (при наличии масок), открылись скверы и парки, а перечень работающих организаций был существенно расширен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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