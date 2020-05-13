«Знаю, что ученик вырастет проституткой»: уфимский педагог снимает скандальные ролики
Уфимская воспитательница социального приюта выкладывает в сеть скандальные ролики с оскорблением детей.
Судя по всему, девушке откровенно нравится оскорблять воспитанников приюта, которых ей доверили воспитывать. Она выкладывает в Инстаграм «сторис» с унизительными подписями, которые касаются несовершеннолетних - «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой». Добавляет возмущение и манера общения педагога с детьми - «Сейчас я тебя снимаю, в будущем тебя будут снимать!» - заявляет учитель маленькой девочке.
Телеканал РенТВ сообщает, что одну из возмущенных ситуацией девушек заблокировали в соцсетях приюта, где работает горе-преподаватель.
Воспитатель издевается на детьми в Уфе // 13.05.
ИСТОЧНИК KP.RU