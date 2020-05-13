«Знаю, что ученик вырастет проституткой»: уфимский педагог снимает скандальные ролики

13 Май 2020 2020-05-13T07:09:59+03:00

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Уфимская воспитательница социального приюта выкладывает в сеть скандальные ролики с оскорблением детей.

Судя по всему, девушке откровенно нравится оскорблять воспитанников приюта, которых ей доверили воспитывать. Она выкладывает в Инстаграм «сторис» с унизительными подписями, которые касаются несовершеннолетних - «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой». Добавляет возмущение и манера общения педагога с детьми - «Сейчас я тебя снимаю, в будущем тебя будут снимать!» - заявляет учитель маленькой девочке.

Телеканал РенТВ сообщает, что одну из возмущенных ситуацией девушек заблокировали в соцсетях приюта, где работает горе-преподаватель.

Воспитатель издевается на детьми в Уфе // 13.05.

ИСТОЧНИК KP.RU