«В будущем тебя будут снимать»: началась проверка скандальных видео воспитательницы из Уфы

Громкий скандал разразился в уфимском социальном приюте для детей и подростков: там молодая воспитательница издевалась над своими подопечными – снимала унизительные видео с их участием, оскорбляла детей, провоцировала драки, а после выкладывала все в свой инстаграм. Некоторые подписчики девушки возмутились ее отношением к детям, и без того очутившимся в тяжелой жизненной ситуации, и вскоре видео с «педагогическими опытами» разлетелись по соцсетям, а самой героине ролика сейчас грозит не только увольнение, но и уголовное дело.

«СЕЙЧАС Я ТЕБЯ СНИМАЮ, В БУДУЩЕМ ТЕБЯ БУДУТ СНИМАТЬ»

Социальный приют в Уфе был создан для детей и подростков, оставшихся без родителей. Здесь воспитываются ребята с тяжелой судьбой, нуждающиеся в заботе, ласки и внимании.

- Наш социальный приют – это, прежде всего, дом, ребенок чувствует, что он живет в большой дружной семье. Здесь сложилась команда профессионалов, которая умеет работать с детьми, быть рядом, делить с ними радости и трудности, - позиционирует себя руководство заведения.

Одним из таких «добрых и чутких» педагогов оказалась специалист по социальной работе Адиля Н. Правда, сама девушка особой любви к своей профессии явно не чувствовала, а потому на рабочем месте развлекалась тем, что снимала видео со своими воспитанниками и выкладывала в свой инстаграм. В видеоролике, получившем широкую огласку, Адиля, не стесняясь в выражениях, провоцирует детей на драку и заявляет одной воспитаннице, что «сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать». Апофеозом стала многозначительная подпись к ролику: «Я одна из тех училок, которая знает, что ученик вырастет проституткой».

После того, как скандальный видеоролик получил известность, Адиле пришлось закрыть свои соцсети – столько оскорблений и «наихудших» пожеланий она явно не ожидала получить в свой адрес. Впрочем, остаться безнаказанной у педагога тоже не получится – в республиканском министерстве семьи, труда и соцзащиты заявили, что в социальном приюте уже проводится служебная проверка.

- По факту видео, размещенного в социальной сети, о действиях работника уфимского социального приюта для детей и подростков проводится служебное расследование. В настоящее время в учреждение выехала комиссия министерства с представителем прокуратуры, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Получить комментарий от самого руководства учреждения также не удалось: по телефону нам заявили, что директора и его заместителя нет на месте, а больше никто комментарии давать не уполномочен. Сама героиня также на контакт с журналистами наотрез отказалась выходить.

ОФИЦИАЛЬНО

- По имеющейся на данный момент информации, личность автора видеоролика установлена. Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Уфе проводит проверку. Материалы проверки будут переданы для принятия процессуального решения по подследственности, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.