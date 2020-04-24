2020-04-24T19:35:40+03:00
Общество

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 25 апреля 2020 года: в списке наиболее пораженных инфекцией – три города

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 25 апреля 2020 года, что известно на данный момент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии на текущей неделе пока нет ни одного смертельного исхода от коронавирусаВ Башкирии на текущей неделе пока нет ни одного смертельного исхода от коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Комсомолка» продолжает следить за распространением коронавирусной инфекции в Башкирии. По состоянию на утро 25 апреля в республики подтверждено 455 случаев коронавируса. За сутки число зараженных увеличилось на 33 человек. Показатели смертности и выписки по выздоровлению остались на прежних уровнях: 33 и 57 соответственно. С начала текущей недели не зафиксировано ни одного летального исхода.

ПОРАЖЕННЫЕ КОРОНАВИРУСОМ ГОРОДА БАШКИРИИ

В Башкирии составили список городов и районов, наиболее пораженных коронавирусом. Статистика велась с самого начала пандемии. В топе инфицированных – три города: Уфа (188), Белебей (42) и Туймазы (17).

Если численности зараженных в Уфе уже никто не удивляется, то Белебей определенно вызывает беспокойство. На данный момент в местной ЦРБ от COVID-19 лечат 29 пациентов.

Почему именно в этом городе зафиксирован столь высокий уровень инфицирования, не знает, кажется, и министр республиканского Минздрава Максим Забелин. Во всяком случае на вопрос жителей об этом он ответил уклончиво – «потому что больше число заболевших – вот и все». При этом на прошлых брифингах сообщалось, что Белебеевская ЦРБ стала очагом коронавируса в Башкирии.

ЕЩЕ ОДНА БОЛЬНИЦА В БАШКИРИИ – НА КАРАНТИНЕ ПО КОРОНАВИРУСУ

На 14-дневный карантин с 23 апреля закрыты три отделения Кармаскалинской центральной районной больницы. В то же время ограничительные мероприятия прекращены в Бирской ЦРБ.

Всего в Башкирии карантин по коронавирусу разной степени строгости действует в семи медучреждениях. Полностью закрыты городская клиническая больница №21 в Уфе и клиническая больница №1 в Стерлитамаке. Частично ограничения введены в республиканском онкодиспансере, больнице скорой медицинской помощи в Уфе, Белебеевской ЦРБ и в городской больнице №1 города Октябрьского.

В КЛИНИКЕ БГМУ ОТ КОРОНАВИРУСА НИКТО НЕ УМЕР – МИНЗДРАВ

На днях резонанс вызвал пост в фейсбуке врача-реаниматолога Евгения Сырчина, который работает в перепрофилированной под ковидный госпиталь клинике БГМУ. Медик рассказал, что в медучреждении скончался пациент. Здесь нужно сделать ремарку: Сырчин ведет целый блог о своих коллегах, лечащих пациентов с коронавирусом. Разумеется, все, что он пишет на своей странице, воспринимается через призму пандемии. Соответственно, информацию о летальном исходе тут же связали с новой инфекцией. А поскольку Минздрав сообщает, что смертей от коронавируса нет с начала недели, тут же пошли разговоры об умалчивании истинных данных по погибшим от коронавируса в Башкирии.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал Максим Забелин. По его словам, смерть пациента в клинике БГМУ не вызвана коронавирусом. Тем не менее уточнять причину, из-за которой скончался больной, министр не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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